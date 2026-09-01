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Financial Times

Польща дозволила Україні провести пошукові роботи на Холмщині

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Українська експедиція досліджуватиме ймовірне поховання цивільних українців у селі Ласків. Дозвіл надали за домовленістю робочої групи.

Польща дозволила Україні провести пошукові роботи на Холмщині

Польща дозволила Україні провести пошукові роботи у селі на Холмщині, що є місцем ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих батальйонами хлопськими у березні 1944 року. Про це повідомив у Facebook заступник міністра культури Іван Вербицький, передає УНН.

Польща видала дозвіл на проведення українською експедицією пошукових робіт на території села Ласків на Холмщині у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих батальйонами хлопськими у березні 1944 року 

- повідомив Вербицький.

За його словами, дозвіл отримав Меморіально-пошуковий центр "Доля". Роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам'яті.

Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн 

- резюмував Вербицький. 

Польща передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України05.08.26, 18:00 • 5030 переглядiв

Антоніна Туманова

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