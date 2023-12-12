Польша: правительство Туска получило вотум доверия

В Польше оппозиционное правительство, представленное новоизбранным премьер-министром Дональдом Туском, получило вотум доверия в Сейме, передает УНН.

Во время голосования 248 депутатов Сейма, среди которых преобладают оппозиционные партии, проголосовали за вотум доверия правительству, тогда как 201 депутат был против и никто не воздержался.

По данным СМИ, Туск и его кабинет будут приведены к присяге в 9 утра в среду президентом Польши Анджеем Дудой.

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Напомним

Польский Сейм избрал Дональда Туска на должность премьер-министра.