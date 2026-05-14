Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем
Киев • УНН
Польские самолеты перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем. Разведчик летел без транспондеров, в Варшаве это назвали очередной провокацией РФ.
Польские самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами в Балтийском море. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.
Детали
По его словам, это было очередное агрессивное действие РФ и испытание "наших систем противовоздушной обороны".
Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов. На каждую подобную провокацию наши пилоты будут немедленно реагировать
Напомним
В апреле истребители НАТО осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков и истребителей над Балтийским морем вблизи восточного фланга Альянса.
