Польша перехватила российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем

Польские самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами в Балтийском море. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.

Детали

По его словам, это было очередное агрессивное действие РФ и испытание "наших систем противовоздушной обороны".

Полеты без включенных транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов. На каждую подобную провокацию наши пилоты будут немедленно реагировать - отметил Косиняк-Камыш.

Напомним

В апреле истребители НАТО осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков и истребителей над Балтийским морем вблизи восточного фланга Альянса.

Польша ограничивает полеты авиации на три месяца вдоль границы с Украиной и беларусью