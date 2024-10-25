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Польша отказалась передавать Украине южнокорейское оружие: что ответил Дуда

Польша отказалась передавать Украине южнокорейское оружие: что ответил Дуда

Киев  •  УНН

13:00 • 4016 просмотра

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна не будет передавать Украине оружие, закупленное у Южной Кореи. По его словам, это вооружение предназначено исключительно для безопасности и обороны Польши.

Польша не будет передавать Украине оружие, купленное у Южной Кореи для нужд польской армии - о чем спрашивала украинская сторона. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Южную Корею, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Журналисты спросили Дуду, рассматривается ли такой сценарий, что если Корея решит передать оружие Украине, то Польша также передаст Украине оружие, которое получили от Сеула. На что президент Польши ответил:

«Дамы и господа, не существует сценария, при котором мы передадим кому-то оружие, которое мы недавно купили за миллиарды злотых из кармана наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша», - заявил Дуда.

Он добавил, что его уже спрашивали об этом украинские партнеры.

Дополнение

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «страны, которые не помогают Украине в оборонительной войне против России, например, выступают против поддержки ее вооружениями, не видели засекреченных приложений к плану победы, представленного Киевом союзникам». Зеленский пояснил, что эти приложения «были переданы тем странам, которые специально имеют эти пункты для усиления Украины». По его словам, «если в какой-то стране, даже в наших близких партнерах, этого нет, чтобы усилить нас, то зачем давать приложение? Мы им доверяем - но почему?».

Напомним,

Президент Юн Сук Йоль заявил, что Южная Корея может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, пообещав «не сидеть без дела» в ответ на отправку военных Пхеньяном в РФ.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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