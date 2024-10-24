Південна Корея може розглянути питання про постачання зброї в Україну - президент
Київ • УНН
Президент Південної Кореї заявив про можливість розглянути питання про надання зброї Україні у відповідь на відправку військ КНДР до росії. Рішення залежатиме від масштабів військової співпраці між КНДР та рф.
Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між росією та Північною Кореєю, пообіцявши "не сидіти без діла" у відповідь на відправку військових Пхеньяном до рф. Про це він сказав після саміту з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі, передає УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
Під час саміту обидва лідери рішуче засудили відправку військ Північної Кореї до росії та домовилися посилити спільні заходи реагування на зростаючі загрози безпеці.
Якщо Північна Корея відправить спецсили на війну в Україні, ми крок за кроком надамо Україні підтримку та розглянемо ухвалення необхідних заходів для безпеки Корейського півострова. Ми дотримуємося принципу відмови від прямих постачань смертоносної зброї, але ми можемо переглядати це питання більш гнучко, залежно від військової активності Північної Кореї
Також під час саміту Юн і Дуда засудили відправку військ Північної Кореї як "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН", а також як "провокацію", яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи.
"Республіка Корея ніколи не сидітиме склавши руки й крок за кроком вживатиме необхідних заходів у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військового співробітництва Північної Кореї та росії", - сказав Юн.
Юн також пообіцяв підтримати зусилля Південної Кореї щодо підписання додаткової угоди з Польщею про постачання танків K2 до кінця року, що оцінюється приблизно в 7 мільярдів доларів США.
Доповнення
У Сеулі заявляли, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що є докази того, що північнокорейські війська знаходяться у росії.
"Вони будуть законною ціллю ЗСУ": Білий дім підтвердив відправку 3000 військових КНДР24.10.24, 00:53 • 92624 перегляди
Newsweek повідомляло, що Південна Корея розглядає можливість підтримки України після дій Північної Кореї.