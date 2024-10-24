Південна Корея може розглянути питання про постачання зброї в Україну - президент

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10167 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 25535 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43697 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79572 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65637 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78194 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93565 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87282 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177040 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101205 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14840 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22579 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9316 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6646 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 5434 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 25536 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177040 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333361 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266884 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43699 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17860 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23007 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28721 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49556 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Південна Корея може розглянути питання про постачання зброї в Україну - президент

Київ • УНН

 • 20608 перегляди

Президент Південної Кореї заявив про можливість розглянути питання про надання зброї Україні у відповідь на відправку військ КНДР до росії. Рішення залежатиме від масштабів військової співпраці між КНДР та рф.

Південна Корея може розглянути питання про постачання зброї в Україну - президент

Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між росією та Північною Кореєю, пообіцявши "не сидіти без діла" у відповідь на відправку військових Пхеньяном до рф. Про це він сказав після саміту з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Сеулі, передає УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Під час саміту обидва лідери рішуче засудили відправку військ Північної Кореї до росії та домовилися посилити спільні заходи реагування на зростаючі загрози безпеці.

Якщо Північна Корея відправить спецсили на війну в Україні, ми крок за кроком надамо Україні підтримку та розглянемо ухвалення необхідних заходів для безпеки Корейського півострова. Ми дотримуємося принципу відмови від прямих постачань смертоносної зброї, але ми можемо переглядати це питання більш гнучко, залежно від військової активності Північної Кореї

- сказав Юн.

Також під час саміту Юн і Дуда засудили відправку військ Північної Кореї як "пряме порушення Статуту ООН і резолюцій Ради Безпеки ООН", а також як "провокацію", яка загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова та Європи.

"Республіка Корея ніколи не сидітиме склавши руки й крок за кроком вживатиме необхідних заходів у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військового співробітництва Північної Кореї та росії", - сказав Юн.

Юн також пообіцяв підтримати зусилля Південної Кореї щодо підписання додаткової угоди з Польщею про постачання танків K2 до кінця року, що оцінюється приблизно в 7 мільярдів доларів США.

Доповнення

У Сеулі заявляли, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що є докази того, що північнокорейські війська знаходяться у росії.

"Вони будуть законною ціллю ЗСУ": Білий дім підтвердив відправку 3000 військових КНДР24.10.24, 00:53 • 92624 перегляди

Newsweek повідомляло, що Південна Корея розглядає можливість підтримки України після дій Північної Кореї.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Анджей Дуда
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
Білий дім
Ллойд Остін
Північна Корея
Південна Корея
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,597.58