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Южная Корея может рассмотреть вопрос о поставках оружия в Украину - президент

Киев  •  УНН

11:44 • 8478 просмотра

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Президент Южной Кореи заявил о возможности рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в ответ на отправку войск КНДР в Россию. Решение будет зависеть от масштабов военного сотрудничества между КНДР и РФ.

Президент Юн Сук Ёль заявил, что Южная Корея может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине в зависимости от масштабов военного сотрудничества между россией и Северной Кореей, пообещав "не сидеть без дела" в ответ на отправку военных Пхеньяном в рф. Об этом он сказал после саммита с президентом Польши Анджеем Дудой в Сеуле, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Во время саммита оба лидера решительно осудили отправку войск Северной Кореи в россию и договорились усилить совместные меры реагирования на растущие угрозы безопасности.

Если Северная Корея отправит спецсилы на войну в Украину, мы шаг за шагом окажем Украине поддержку и рассмотрим принятие необходимых мер для безопасности Корейского полуострова. Мы придерживаемся принципа отказа от прямых поставок смертоносного оружия, но мы можем пересматривать этот вопрос более гибко, в зависимости от военной активности Северной Кореи

- сказал Юн.

Также во время саммита Юн и Дуда осудили отправку войск Северной Кореи как "прямое нарушение Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН", а также как "провокацию", которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы.

"Республика Корея никогда не будет сидеть сложа руки и шаг за шагом будет принимать необходимые меры в координации с международным сообществом в зависимости от развития военного сотрудничества Северной Кореи и россии", - сказал Юн.

Юн также пообещал поддержать усилия Южной Кореи по подписанию дополнительного соглашения с Польшей о поставках танков K2 до конца года, что оценивается примерно в 7 миллиардов долларов США.

Дополнение

В Сеуле заявляли, что КНДР направила 3000 военных в рф для войны в Украине. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что есть доказательства того, что северокорейские войска находятся в россии.

"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР23 октября 2024, 21:53 • 90696 просмотров

Newsweek сообщало, что Южная Корея рассматривает возможность поддержки Украины после действий Северной Кореи.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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