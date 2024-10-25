Польща відмовилась передавати Україні південнокорейську зброю: що відповів Дуда
Київ • УНН
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна не передаватиме Україні зброю, закуплену в Південної Кореї. За його словами, це озброєння призначене виключно для безпеки та оборони Польщі.
Польща не передаватиме Україні зброю, куплену у Південної Кореї для потреб польської армії - про що запитувала українська сторона. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Південної Кореї, повідомляє УНН із посиланням на RMF24.
Деталі
Журналісти запитали Дуду, чи розглядається такий сценарій, що якщо Корея вирішить передати зброю Україні, то Польща також передасть Україні зброю, яку отримали від Сеула. На що президент Польщі відповів:
"Пані та панове, не існує сценарію, за якого ми передамо комусь зброю, яку ми нещодавно купили за мільярди злотих із кишені наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща" - заявив Дуда.
Він додав, що його вже запитували про це українські партнери.
Доповнення
Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський заявив, що "країни, які не допомагають Україні в оборонній війні проти росії, наприклад, виступають проти підтримки її озброєннями, не бачили засекречених додатків до плану перемоги, представленого Києвом союзникам". Зеленський пояснив, що ці додатки "були передані тим країнам, які спеціально мають ці пункти для посилення України". За його словами, "якщо в якійсь країні, навіть у наших близьких партнерах, цього немає, щоб посилити нас, то навіщо давати додаток? Ми їм довіряємо - але чому?".
Нагадаємо
Президент Юн Сук Йоль заявив, що Південна Корея може розглянути питання про надання зброї Україні залежно від масштабів військової співпраці між росією та Північною Кореєю, пообіцявши "не сидіти без діла" у відповідь на відправку військових Пхеньяном до рф.