Польша может не одобрить новый бюджет ЕС

Министр заявил, что некоторые из предложений, о которых пишут журналисты - о значительном сокращении или перенаправления средств ЕС - было бы трудно принять.

"Я не использовал слово "вето"... Я напомнил, что этот вопрос требует одобрения всеми государствами. Обязанность Еврокомиссии - найти поддержку всех государств-членов", - подчеркнул Чапутович.



Как сообщал УНН, Болгария станет 20 членом еврозоны.