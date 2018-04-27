Польша может не одобрить новый бюджет ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович намекнул, что Польша может не согласиться на принятие нового бюджета ЕС, согласно которому, по сообщениям СМИ, Варшава может потерять миллиарды евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на wPolityce.
Министр заявил, что некоторые из предложений, о которых пишут журналисты - о значительном сокращении или перенаправления средств ЕС - было бы трудно принять.
"Я не использовал слово "вето"... Я напомнил, что этот вопрос требует одобрения всеми государствами. Обязанность Еврокомиссии - найти поддержку всех государств-членов", - подчеркнул Чапутович.
Как сообщал УНН, Болгария станет 20 членом еврозоны.