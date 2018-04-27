Польша може не схвалити новий бюджет ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович натякнув, що Польща може не погодитися на прийняття нового бюджету ЄС, згідно з яким, за повідомленнями ЗМІ, Варшава може втратити мільярди євро.Про це повідомляє УНН з посиланням на wPolityce.
Міністр заявив, що деякі з пропозицій, про які пишуть журналісти - про значне скорочення або перенаправлення коштів ЄС - було б важко прийняти.
"Я не використовував слово "вето"… Я нагадав, що це питання вимагає схвалення всіма державами. Обов’язок Єврокомісії – знайти підтримку всіх держав-членів", - підкреслив Чапутович.
Як повідомляв УНН, Болгарія стане 20 членом єврозони.