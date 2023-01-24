Варшава заявила, что Берлин получил запрос на передачу Киеву танков Leopard

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"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!" - написал Блащак.

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23 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава собирается "просить такое разрешение, но это вопрос второстепенной важности".

В тот же день, 23 января, представитель правительства ФРГ заявил, что Берлин пока не получал заявки от западных партнеров на одобрение поставок основных боевых танков Leopard в Украину.