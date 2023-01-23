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Варшава может отправить танки Leopard в Украину без согласования с Берлином - премьер Польши

Киев • УНН

 • 2958203 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Одобрение Германией реэкспорта танков Leopard 2 в Украину имеет второстепенное значение, поскольку Польша может отправить эти танки в составе коалиции стран даже без ее разрешения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Варшава может отправить танки Leopard в Украину без согласования с Берлином - премьер Польши

Как указано, Польша настаивает на том, чтобы страны, имеющие Leopard немецкого производства, отправили их Украине, даже если Германия не хочет к ним присоединяться.

Цитата

"Мы будем просить такое разрешение, но это вопрос второстепенный. Даже если бы мы не получили этого разрешения,.. мы все равно передали бы наши танки вместе с другими в Украину", - сказал Моравецкий журналистам.

"Условием для нас сейчас является создание хотя бы небольшой коалиции стран", – добавил он.

Детали

Германия не будет на пути, если Польша отправит в Украину свои танки Leopard 2 немецкого производства, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью французскому телеканалу LCI.

"Давление имеет смысл, потому что в эти выходные министр иностранных дел Германии направила несколько другой месседж, который вселяет надежду на то, что Германия не только не будет блокировать (отправку танков), но наконец передаст тяжелую технику, современную технику для помощи Украине", - сказал Моравецкий.

Дополнение

Соединенным Штатам и их союзникам не удалось во время переговоров в Германии на прошлой неделе, известных как "Рамштайн", убедить Берлин предоставить свои боевые танки Leopard Украине, что является ключевым требованием Киева, который пытается придать новый импульс своей борьбе с российскими войсками.

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