Варшава може відправити танки Leopard до України без погодження з Берліном - прем'єр Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Схвалення Німеччиною реекспорту танків Leopard 2 в Україну має другорядне значення, оскільки Польща може відправити ці танки у складі коаліції країн навіть без її дозволу, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.
Як вказано, Польща наполягає на тому, щоб країни, які мають Leopard німецького виробництва, відправили їх Україні, навіть якщо Німеччина не хоче до них приєднуватися.
Цитата
"Ми будемо просити такий дозвіл, але це питання другорядне. Навіть якби ми не отримали цього дозволу,.. ми все одно передали б наші танки разом з іншими в Україну", - сказав Моравецький журналістам.
"Умовою для нас зараз є створення хоча б невеликої коаліції країн", - додав він.
Деталі
Німеччина не стоятиме на шляху, якщо Польща відправить в Україну свої танки Leopard 2 німецького виробництва, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.
"Тиск має сенс, тому що цими вихідними міністр закордонних справ Німеччини надіслала дещо інший меседж, який вселяє надію на те, що Німеччина не тільки не блокуватиме (надсилання танків), але нарешті передасть важку техніку, сучасну техніку для допомоги Україні", - сказав Моравецький.
Доповнення
Сполученим Штатам та їхнім союзникам не вдалося під час переговорів у Німеччині минулого тижня, відомих як "Рамштайн" переконати Берлін надати свої бойові танки Leopard Україні, що є ключовою вимогою Києва, який намагається надати нового імпульсу своїй боротьбі з російськими військами.