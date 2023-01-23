Берлин прокомментировал намерения Варшавы просить о реэкспорте Leopard: запросов пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Федеральное правительство Германии пока не получало заявки от западных партнеров на одобрение поставок основных боевых танков Leopard в Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт, пишет УНН со ссылкой на Tagesschau.
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"Есть процедуры для этого", - отметил он.
"Мы будем работать с необходимой скоростью и осторожностью", - сказал также Хебестрейт, которого цитирует Reuters.
По его словам, как только заявка подается, например, из Польши, процедура начинается. Представитель МИД добавил, что Польша объявила о намерении подать соответствующее заявление.
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Ранее сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава собирается "просить такое разрешение, но это вопрос второстепенной важности".