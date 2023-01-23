Берлін прокоментував наміри Варшави просити про реекспорт Leopard: запитів поки немає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Федеральний уряд Німеччині поки не отримував заявки від західних партнерів на схвалення поставок основних бойових танків Leopard в Україну. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт, пише УНН з посиланням на Tagesschau.
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"Є процедури для цього", - зазначив він.
"Ми будемо працювати з необхідною швидкістю та обережністю", - сказав також Хебестрейт, якого цитує Reuters.
З його слів, щойно заявка подається, наприклад, із Польщі, процедура починається. Представник МЗС додав, що Польща оголосила про намір подати відповідну заяву.
Доповнення
Раніше сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава збирається "просити такий дозвіл, але це питання другорядної важливості".