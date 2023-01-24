Варшава заявила, що Берлін отримав запит на передачу Києву танків Leopard
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Польща офіційно звернулася до Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard 2, Берлін вже отримав звернення. Про це повідомив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Німці вже отримали наше прохання щодо згоди на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!" - написав Блащак.
Доповнення
23 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава збирається "просити такий дозвіл, але це питання другорядної важливості".
У той же день, 23 січня, речник уряду ФРН заявив, що Берлін поки не отримував заявки від західних партнерів на схвалення поставок основних бойових танків Leopard в Україну.