Варшава заявила, що Берлін отримав запит на передачу Києву танків Leopard

Цитата

"Німці вже отримали наше прохання щодо згоди на передачу танків Leopard 2 Україні. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи!" - написав Блащак.

Доповнення

23 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава збирається "просити такий дозвіл, але це питання другорядної важливості".

У той же день, 23 січня, речник уряду ФРН заявив, що Берлін поки не отримував заявки від західних партнерів на схвалення поставок основних бойових танків Leopard в Україну.