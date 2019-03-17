Польша сделала заявление к пятой годовщине аннексии Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Посольство Польши в Украине поддержало территориальную целостность Украины в годовщину российской аннексии Крыма. Об этом посольство Польши в Украине написало на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Польша и поляки помнят об Украине и ее гражданах, которые остались в оккупированном Крыму. Мы не остановимся в наших действиях, направленных на возвращение территориальной целостности Украины. Мы не можем позволить, чтобы силовая смена государственных границ была легализована. Крым — это Украина”, — говорится в сообщении.
Напомним, Латвия подтверждает свою неизменную позицию относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.