Польша сделала заявление к пятой годовщине аннексии Крыма

“Польша и поляки помнят об Украине и ее гражданах, которые остались в оккупированном Крыму. Мы не остановимся в наших действиях, направленных на возвращение территориальной целостности Украины. Мы не можем позволить, чтобы силовая смена государственных границ была легализована. Крым — это Украина”, — говорится в сообщении.

Напомним, Латвия подтверждает свою неизменную позицию относительно того, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.