Польща зробила заяву до п'ятої річниці анексії Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Посольство Польщі в Україні підтримало територіальну цілісність України в річницю російської анексії Криму. Про це посольство Польщі в Україні написало на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Польща і поляки пам'ятають про Україну та її громадян, які залишилися в окупованому Криму. Ми не зупинимося в наших діях, спрямованих на повернення територіальній цілісності України. Ми не можемо дозволити, щоб силова зміна державних кордонів була легалізована. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Латвія підтверджує свою незмінну позицію щодо того, що Крим є невід'ємною частиною України, і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.