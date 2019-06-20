Польша вновь приостановила транзит нефти из РФ из-за загрязнения

По его словам, прокачка нефти была приостановлена в 20:17 по Киеву 19 июня на основании результата точечных проб на хлорогранические соединения. В 8:37 по Киеву 20 июня по решению польской стороны прокачка нефти по направлению Польши была возобновлена на основании результата анализа объединенной суточной пробы за 19 июня.

“Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС (хлорорганические соединения) явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС “Кобрин” (Беларусь) с 14:00 в Киеве 18 июня в объеме 20 куб. м в трубопровод “Мозырь — Адамова Застава”, — сказал он.

Белорусская сторона перекачку от “Транснефти” по магистральному нефтепроводу “Унеча — Мозырь-2” на время приостановки прокачки нефти в направлении Польши не сокращала.

Как сообщал УНН, в Польше ожидают два вида компенсаций от РФ за некачественную нефть.