Польща знову призупинила транзит нафти з РФ через забруднення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокачування нафти в напрямку Польщі по магістральному нафтопроводу “Мозир — Адамове” припинялася через перевищення норм за змістом хлорорганіки, повідомив журналістам офіційний представник “Транснафти” Ігор Дьомін, пише УНН з посиланням на ТАСС.
За його словами, прокачування нафти була припинене о 20:17 по Києву 19 червня на підставі результату точкових проб на хлорогранічні з’єднання. О 8:37 за Києвом 20 червня за рішенням польської сторони прокачування нафти у напрямку Польщі була відновлена на підставі результату аналізу об’єднаної добової проби за 19 червня.
“За словами білоруських колег, ймовірною причиною короткочасного підвищення концентрації ХОС (хлорорганічні сполуки) стало автоматичне включення системи розгойдування дренажних ємностей на НПС “Кобрін” (Білорусь) з 14:00 в Києві 18 червня в обсязі 20 куб. м в трубопровід “Мозир — Адамова Застава”, — сказав він.
Білоруська сторона перекачку від “Транснафти” магістральним нафтопроводом “Унеча — Мозир-2” на час призупинення прокачування нафти в напрямку Польщі не скорочувала.
Як повідомляв УНН, у Польщі очікують два види компенсацій від РФ за неякісну нафту.