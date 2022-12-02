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Польша все еще рассматривает вопрос утверждения потолка цен на российскую нефть - СМИ

Польша все еще рассматривает вопрос утверждения потолка цен на российскую нефть - СМИ

Киев • УНН

 • 948289 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Польша все еще рассматривает вопрос утверждения потолка цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на источники сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Так, переговоры по потолку цен на российскую нефть продолжаются. Польша все еще в процессе согласования соглашения, достигнутого странами ЕС, говорит источник.

По словам дипломатов, страны ЕС договорились о потолке цен в 60 долларов и механизме корректировки, который удерживает потолок на пять процентов ниже рыночной цены. Польша изучает этот механизм корректировки, и ей нужно больше времени, говорит инсайдер.

Как указал источник Reuters, Польше требуется больше времени для внутренних консультаций по деталям механизма корректировки, в частности по пересмотру потолка цен каждые два месяца в соответствии с предварительным соглашением ЕС.

Соглашение еще требует письменного одобрения всех правительств ЕС.

Предложенный G7 потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, должен вступить в силу 5 декабря.

Дополнение

Варшава выступала за максимально возможную скидку на рыночную цену, чтобы россии труднее было финансировать войну против Украины.

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