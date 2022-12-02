Польша все еще рассматривает вопрос утверждения потолка цен на российскую нефть - СМИ

Детали

Так, переговоры по потолку цен на российскую нефть продолжаются. Польша все еще в процессе согласования соглашения, достигнутого странами ЕС, говорит источник.

По словам дипломатов, страны ЕС договорились о потолке цен в 60 долларов и механизме корректировки, который удерживает потолок на пять процентов ниже рыночной цены. Польша изучает этот механизм корректировки, и ей нужно больше времени, говорит инсайдер.

Как указал источник Reuters, Польше требуется больше времени для внутренних консультаций по деталям механизма корректировки, в частности по пересмотру потолка цен каждые два месяца в соответствии с предварительным соглашением ЕС.

Соглашение еще требует письменного одобрения всех правительств ЕС.

Предложенный G7 потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, должен вступить в силу 5 декабря.

Дополнение

Варшава выступала за максимально возможную скидку на рыночную цену, чтобы россии труднее было финансировать войну против Украины.