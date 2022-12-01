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ЄС погодив стелю цін на російську нафту в 60 доларів за барель – Reuters

ЄС погодив стелю цін на російську нафту в 60 доларів за барель – Reuters

Київ • УНН

 • 807546 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У четвер уряди країн Європейського Союзу попередньо домовилися про стелю цін на російську нафту, що перевозиться морем, обсягом 60 доларів за барель, з механізмом коригування, щоб зберегти стелю цін на рівні 5% нижче за ринкову, сказав Reuters дипломат ЄС, пише УНН.

Деталі

За словами дипломата, Польща, яка наполягала на тому, щоб стеля цін була якомога нижчою, має дати відповідь щодо угоди сьогодні. Угода має бути схвалена урядами всіх країн ЄС у письмовій формі до п'ятниці.

Початкова пропозиція G7 минулого тижня стосувалася обмеження ціни на рівні 65-70 доларів за барель без механізму коригування.

Оскільки російська нафта марки Urals вже торгувалася нижче, Польща, Литва та Естонія відкинули цей рівень як такий, що не відповідає основній меті зменшення доходів москви та її здатності фінансувати війну в Україні.

"Стеля цін встановлена на рівні 60 доларів з умовою, що вона буде на 5% нижчою від ринкової ціни на російську нафту, виходячи з даних МЕА", – сказав дипломат ЄС.

За словами дипломатів ЄС, перегляд рівня стелі цін проводитиметься кожні два місяці.

Нагадаємо

Раніше Європейська комісія звернулася до 27 держав-членів ЄС із проханням затвердити стелю цін на російську нафту обсягом 60 доларів за барель.

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