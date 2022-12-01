ЕС согласовал потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В четверг правительства стран Европейского Союза предварительно договорились о потолке цен на российскую нефть, превозимой морем, в размере 60 долларов за баррель, с механизмом корректировки, чтобы сохранить верхний предел на уровне 5% ниже рынковой цены, сказал Reuters дипломат ЕС, пишет УНН.
Детали
По словам дипломата, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должна дать ответ относительно сделки сегодня. Сделка должна быть одобрена правительствами всех стран ЕС в письменной форме к пятнице.
Первоначальное предложение G7 на прошлой неделе касалось ограничения цены на уровне 65-70 долларов за баррель без механизма корректировки.
Поскольку российская нефть марки Urals уже торговалась ниже, Польша, Литва и Эстония отвергли этот уровень как не соответствующий основной цели уменьшения доходов москвы и ее способности финансировать войну на Украине.
"Потолок цен установлен на уровне 60 долларов с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, исходя из данных МЭА", – сказал дипломат ЕС.
По словам дипломатов ЕС, пересмотр уровня потолка цен будет проводиться каждые два месяца.
Напомним
Ранее Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам ЕС с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть в объеме 60 долларов за баррель.