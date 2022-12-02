Польща все ще розглядає питання затвердження стелі цін на російську нафту - ЗМІ

Деталі

Так, переговори щодо стелі цін на російську нафту продовжуються. Польща все ще у процесі погодження угоди, досягнутої країнами ЄС, каже джерело.

За словами дипломатів, країни ЄС домовилися про стелю цін в 60 доларів і механізм коригування, який утримує межу на п'ять відсотків нижче за ринкову ціну. Польща наразі вивчає цей механізм коригування, і їй потрібно більше часу, каже інсайдер.

Як вказало джерело Reuters, Польщі потрібно більше часу для внутрішніх консультацій щодо деталей механізму коригування, зокрема щодо перегляду стелі цін кожні два місяці відповідно до попередньої угоди з ЄС.

Угода ще потребує письмового схвалення від усіх урядів ЄС.

Запропонована G7 стеля цін на російську нафту, яку поставляють морем, має набути чинності 5 грудня.

Доповнення

Варшава виступала за максимально можливу знижку на ринкову ціну, щоб росії важче фінансувати війну проти України.