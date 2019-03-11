Польша выступает за максимально тесное сотрудничестве между НАТО и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Польша в очередной раз почеркнула, что настаивает на необходимости максимально тесного сотрудничества между Североатлантическим Альянсом и Украиной. Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Великобритании, передаёт УНН.
“Польша выступает за максимально тесное сотрудничество между НАТО и Украиной. Польша также является одним из главных сторонников трансатлантических устремлений Украины”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, ранее президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос поддержки Украины.