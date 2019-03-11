Польша выступает за максимально тесное сотрудничестве между НАТО и Украиной

КИЕВ. 11 марта. УНН. Польша в очередной раз почеркнула, что настаивает на необходимости максимально тесного сотрудничества между Североатлантическим Альянсом и Украиной. Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Великобритании, передаёт УНН.