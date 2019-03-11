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Польща виступає за максимально тісне співробітництво між НАТО і Україною

Польща виступає за максимально тісне співробітництво між НАТО і Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Польща в черговий раз наголосила, що наполягає на необхідності максимально тісної співпраці між Північноатлантичним Альянсом та Україною. Про це йдеться в повідомленні посольства Польщі у Великій Британії, передає УНН.

"Польща виступає за максимально тісну співпрацю між НАТО і Україною. Польща також є одним з головних прихильників трансатлантичних прагнень України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, раніше президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом питання підтримки України.

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