Польша требует от РФ компенсацию за "грязную" нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Российские поставщики должны обеспечить компенсацию за "грязную" нефть. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Российские поставщики сделали серьезные рабочие и бизнес-ошибки... Россия и российские предприятия должны отвечать за это финансово. До тех пор, пока ситуация не прояснится, у нас есть резервные решение", - отметил Моравецкий.
В свою очередь, министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский обратился к РФ с просьбой немедленно принять меры по восстановлению поставок чистой нефти.
Отмечается, что операции на польских нефтеперерабатывающих заводах продолжаются непрерывно благодаря морским поставкам и использования запасов нефти министерством энергетики.
Ранее повидомялося, что Россия обещает возместить убытки за "грязную" нефть в "Дружбе".
Как сообщал УНН, компании "Укртранснафта" и российская "Транснефть" обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти из трубопровода "Дружба".
Как отметили в украинской компании, стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, а также будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов "Укртранснафте".
Напомним, что в середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти.