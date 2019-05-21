Польща вимагає від РФ компенсацію за "брудну" нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Російські постачальники мають забезпечити компенсацію за "брудну" нафту. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Російські постачальники зробили серйозні робочі та бізнес-помилки... Росія і російські підприємства повинні відповідати за це фінансово. До тих пір, поки ситуація не з'ясується, ми маємо резервні рішення", - зазначив Моравецький.
Своєю чергою, міністр енергетики Польщі Кшиштоф Чожевський звернувся до РФ з проханням негайно вжити заходів щодо відновлення постачання чистої нафти.
Зазначається, що операції на польських нафтопереробних заводах тривають безперервно завдяки морським постачанням і використання запасів нафти міністерством енергетики.
Раніше повідомялося, що Росія обіцяє відшкодувати збитки за "брудну" нафту в "Дружбі".
Як повідомляв УНН, компанії "Укртранснафта" і російська "Транснефть" обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу "Дружба".
Як відзначили в українській компанії, сторони погоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким буде відбуватися розрахунок, а також будуть визначатися терміни і умови компенсації додаткових витрат "Укртранснафті".
Нагадаємо, що в середині квітня білоруський концерн "Белнефтехим" повідомив про різке погіршення якості нафти, що надходить з Росії по "Дружбі". У результаті низка країн припинили транзит і переробку російської нафти.