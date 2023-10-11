Польша отдала часть российского нефтепровода своей компании
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Польша отдала часть российского нефтепровода своей компании. В частности регулятор в Польше согласился на передачу компании Orlen участка Ямальского газопровода. Причем участок передается вместе с долей "Газпрома". Об этом сообщает польская компания Orlen со ссылкой на регулятора страны, передает УНН.
Детали
Польский энергетический концерн Orlen взял под контроль транзитную газопроводную систему Europol Gaz, куда ранее перевели акции «Газпрома». Разрешение на слияние выдало Управление по охране конкуренции и потребителей Польши после антимонопольного разбирательства.
Цитата
«Приобретение Europol Gaz акций "Газпрома" и контроль Orlen над системой транзитных газопроводов будет иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности нашей страны», – заявил председатель Orlen Даниэль Обайтек.
Ранее он сообщал, что запрет на импорт российской нефти обходится компании $27 млн в день.
Справка
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2000 км идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до немецкого Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или 100 млн куб. м в сутки.
Europol Gaz – совместное предприятие «Газпрома» и польского PGNiG, которое является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа».
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В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» В Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в польский санкционный список. В качестве ответной меры Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. В результате Газпром 11 мая потерял возможность использовать Ямал-Европу для экспорта газа.