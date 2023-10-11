Польща віддала частину російського нафтопроводу своїй компанії

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Польський енергетичний концерн Orlen узяв під контроль транзитну газопровідну систему Europol Gaz, куди раніше перевели акції «Газпрому». Дозвіл на злиття видало управління з охорони конкуренції та споживачів Польщі після антимонопольного розгляду.

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«Придбання Europol Gaz акцій "Газпрому" та контроль Orlen над Системою транзитних газопроводів матиме величезне значення для інтересів громадян та безпеки нашої країни», – заявив голова Orlen Даніель Обайтек.

Раніше він повідомляв, що заборона на імпорт російської нафти обходиться компанії $27 млн на день.

Довідка

Газопровід «Ямал – Європа» довжиною понад 2000 км йде від російського Торжка територією Білорусії та Польщі до німецького Франкфурта-на-Одері. Його потужність складає 33 млрд куб. м на рік, або 100 млн куб. м на добу.

Europol Gaz – спільне підприємство «Газпрому» та польського PGNiG, яке є власником польської ділянки газопроводу «Ямал – Європа».

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У листопаді 2022 р. 48% акцій «Газпрому» до Europol Gaz потрапили під примусове управління у зв'язку з включенням компанії до польського списку санкцій. Як захід у відповідь Росія внесла Europol Gaz до свого санкційного списку, заборонивши платежі на адресу цієї компанії. В результаті Газпром 11 травня втратив можливість використовувати Ямал - Європу для експорту газу.