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Польща віддала частину російського нафтопроводу своїй компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Польща віддала частину російського нафтопроводу своїй компанії. Зокрема регулятор у Польщі погодився на передачу компанії Orlen ділянки Ямальського газопроводу. Причому ділянка передається разом із часткою "Газпрому". Про це повідомляє польська компанія Orlen із посиланням на регулятора країни, передає УНН.

Деталі

Польський енергетичний концерн Orlen узяв під контроль транзитну газопровідну систему Europol Gaz, куди раніше перевели акції «Газпрому». Дозвіл на злиття видало управління з охорони конкуренції та споживачів Польщі після антимонопольного розгляду.

Цитата

«Придбання Europol Gaz акцій "Газпрому" та контроль Orlen над Системою транзитних газопроводів матиме величезне значення для інтересів громадян та безпеки нашої країни», – заявив голова Orlen Даніель Обайтек.

Раніше він повідомляв, що заборона на імпорт російської нафти обходиться компанії $27 млн на день.

Довідка

Газопровід «Ямал – Європа» довжиною понад 2000 км йде від російського Торжка територією Білорусії та Польщі до німецького Франкфурта-на-Одері. Його потужність складає 33 млрд куб. м на рік, або 100 млн куб. м на добу.

Europol Gaz – спільне підприємство «Газпрому» та польського PGNiG, яке є власником польської ділянки газопроводу «Ямал – Європа».

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У листопаді 2022 р. 48% акцій «Газпрому» до Europol Gaz потрапили під примусове управління у зв'язку з включенням компанії до польського списку санкцій. Як захід у відповідь Росія внесла Europol Gaz до свого санкційного списку, заборонивши платежі на адресу цієї компанії. В результаті Газпром 11 травня втратив можливість використовувати Ямал - Європу для експорту газу.

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