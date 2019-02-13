Польша и США против агрессии России в отношении Украины

"Мы разделяем негативное отношение к агрессивным действиям России, особенно в отношении Украины", - заявил Чапутович.

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Глава польской дипломатии тоже отметил, что решение США о выходе из Договора INF (Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности) Варшава считает правильным.

"Мы считаем это решение правильным. Договор, которого придерживается только одна из сторон, на самом деле необязательным договором", - сказал Чапутович.

Глава польской дипломатии сообщил, что во время встречи с государственным секретарем США он обсудил вопрос "роли Североатлантического альянса для безопасности в Европе". Чапутович считает, что Польша и США должны совместно противостоять угрозам, связанным с ядерным оружием, терроризмом и кибератаками.

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"Мы разделяем негативную позицию в отношении агрессивных действий России, особенно в отношении Украины", - сказал глава МИД Польши.

В связи с этим он напомнил о действиях России в Азовском море и "недопустимо международным правом задержания украинских моряков".

"Этому нет оправдания", - добавил он.

Польша и США также "разделяют позицию, что" Северный поток-2" не служит энергетической безопасностью Европы".

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"Мы считаем, что это неудачно и даже угрожающе для энергетической безопасности проект", - отметил польский министр.

Майкл Помпео отметил, что газопровод "Северный поток-2" усилит российское преимущество и сделает другие европейские государства более зависимыми от российских поставок. Государственный секретарь подчеркнул, что Россия использует газ как политическое оружие.

Глава МИД Польши добавил, что разговоры с Помпео он продолжит в среду, во время визита на базу НАТО, где размещены американские солдаты.

Он отметил, что во время разговоров с Помпео они обсудили "планы последующего расширения присутствия американских сил в Польше".

Сегодня, 13 февраля, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и государственный секретарь США Майк Помпео будут председательствовать на организованной Варшавой и Вашингтоном конференции, посвященной миру и безопасности на Ближнем Востоке.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецький в интервью французскому изданию Le Figaro сказал, что Центральная Европа лучше понимает русскую угрозу.