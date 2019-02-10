Польща закупить у США ракетну артилерійську систему на 400 млн доларів

"Безпека є безцінною. Зрештою, безпека є одним з пріоритетів уряду Матеуша Моравєцького. Я, натомість, хочу вас запевнити, що цей договір стосується закупівлі сучасного військового спорядження за добру ціну. За дивізіон HIMARS ми заплатимо чотириста чотирнадцять мільйонів доларів. Це добра ціна", - сказав Блащак.

За його словами, відповідний договір буде підписано 13 лютого.

За інформацією польських ЗМІ, країна планує придбати одразу 20 таких установок.

HIMARS, тобто High Mobility Artillery Rocket System - це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км.

Як повідомляв УНН, Блащак ще у грудні минулого року провів переговори із США щодо придбання ракетної системи Patriot та ракет HIMARS.