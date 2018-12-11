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Польща хоче купити у США нове озброєння

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр оборони Польщі, Маріуш Блащак, веде переговори із США щодо придбання ракетної системи Patriot та ракет HIMARS. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо

Польща хоче купити у США нове озброєння

"У березні цього року я підписав угоду з американською стороною щодо придбання ракетної системи Patriot, зараз ми ведемо переговори щодо подальших контрактів, наприклад, закупівлю ракет HIMARS. Чекаємо на згоду Конгресу США, Державний департамент вже дав таку згоду. Тоді нас чекають наступні переговори, і я думаю, що ми знаходимось на дуже хорошому шляху, щоб польська армія була оснащена сучасним обладнанням, яке стримує потенційного агресора", - заявив глава Міноборони Польщі.

Блащак заявив, що в його планах збільшити чисельність армії Польщі, забезпечити армію кращим військовим спорядженням, та посилити присутність польської армії в структурах НАТО, щоб якнайкраще зберегти польсько-американське військове співробітництво.

Нагадаємо, Міністерство національної оборони Польщі завершує роботу над створенням військ оборони кіберпростору.

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