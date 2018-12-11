Польша хочет купить у США новое вооружение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министр обороны Польши, Мариуш Блащак, ведет переговоры с США о приобретении ракетной системы Patriot и ракет HIMARS. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"В марте этого года я подписал соглашение с американской стороной о покупке ракетной системы Patriot, сейчас мы ведем переговоры о дальнейших контрактах, например, закупки ракет HIMARS. Ждем согласие Конгресса США, Государственный департамент уже дал такое согласие. Тогда нас ждут следующие переговоры, и я думаю, что мы находимся на очень хорошем пути, чтобы польская армия была оснащена современным оборудованием, которое сдерживает потенциального агрессора", - заявил глава Минобороны Польши.
Блащак заявил, что в его планах увеличить численность армии Польши, обеспечить армию лучшим военным снаряжением, и усилить присутствие польской армии в структурах НАТО, чтобы лучше сохранить польско-американское военное сотрудничество.
Напомним, Министерство национальной обороны Польши завершает работу над созданием войск обороны киберпространства.