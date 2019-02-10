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Польша закупит у США ракетную артиллерийскую систему на 400 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 11334 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Польша купит американскую ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности HIMARS. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Безопасность является бесценной. В конце концов, безопасность является одним из приоритетов правительства Матеуша Моравецького. Я, вместе с тем, хочу вас заверить, что этот договор касается закупки современного военного снаряжения за хорошую цену. За дивизион HIMARS мы заплатим четыреста четырнадцать миллионов долларов. Это хорошая цена", - сказал Блащак.

По его словам, соответствующий договор будет подписан 13 февраля.

По информации польских СМИ, страна планирует приобрести сразу 20 таких установок.

HIMARS, то есть High Mobility Artillery Rocket System - это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность - 300 км.

Как сообщал УНН, Блащак еще в декабре прошлого года провел переговоры с США о приобретении ракетной системы Patriot и ракет HIMARS.

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