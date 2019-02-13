У США визначили перспективні напрямки українського АПК

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Продукти сільського господарства України користуються популярністю за кордоном. Їхній експортний потенціал не вичерпаний, не дивлячись на жорстку конкуренцію з боку європейських постачальників. Про це йдеться в заяві Міжнародної торгової адміністрації Міністерства торгівлі США, передає УНН.

Зокрема повідомляється, що Україна є лідером серед пострадянських країн з виробництва томатної пасти. Більш того, Україна входить до п'ятірки найбільших європейських постачальників яблучного концентрату.

"Нарешті, частка України в світовому виробництві картоплі становить 6,2%. А завдяки картоплі, що не містить ГМО, Україна має всі можливості для того, щоб зайняти міцні позиції на ринку картопляного борошна і суттєво збільшити обсяги експорту картоплі в ЄС", - вважають в Мінторгу США.

Такі продукти, як молоко і курятина, вже завоювали прихильність іноземного покупця. Попит на ці позиції буде тільки зростати, прогнозують американські торговці.

Уже сьогодні українські молочники збільшують переробні потужності, і відкривають нові експортні ринки - Китай і Африка.

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Що стосується м'ясного ринку України - він досить концентрований. На 20 провідних компаній припадає виробництво 10% великої рогатої худоби, 28% свиней і 58% птиці. На українських пташників у Мінторгу США покладають особливі надії, прогнозуючи експортне зростання їхньої продукції.

"Великі вертикально інтегровані виробники м'яса птиці будуть продовжувати розширювати і збільшувати свою ринкову частку за підтримки міжнародних фінансових інститутів. Це зростання буде обумовлене експортом курятини до ЄС, до країн Близького Сходу і в Азію, а також гармонізацією зі стандартами ЄС", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні українські виробники продуктів харчування перебувають у жорсткій конкуренції з європейцями, говорять в міністерстві.

"А в 2020 році, після впровадження усіма українськими підприємствами системи контролю якості продукції ХАССП, продукція сільського господарства України зробить експортний прорив", - прогнозують в Міністерстві торгівлі США.

Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожча української, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.

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