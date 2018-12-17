Годувальники країни відбудували нові комплекси для тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Учасниками державної програми з розвитку тваринницької інфраструктури України у цьому році стали вже десятки компаній, включаючи іноземних інвесторів, повідомляє УНН.
За останньою інформацією з МінАПК, дотації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких об'єктів призначені 15 компаніям:
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- "Прогрес"
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- "Вінницька птахофабрика" (МХП)
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- "Генетик-Інвест"
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- "Урманське"
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- "Аграрна компанія 2004"
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- МВК "Катеринославський"
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- ВК "Дніпровський"
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- СФГ "Мрія"
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- ТОВ "ДФУ Агро"
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- ФГ "Персей Агро"
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- ТОВ "Селекційній центр свинарства"
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- ФГ "Агротрейд 2006"
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- ТОВ "МАРЛЕН КД"
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- ТОВ "Агро Рось"
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- ТОВ "Кищенці"
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Суми виплат різні, від 300 тис. грн до 800 млн грн, і всі вони становлять 30% від загальної суми інвестицій у будівництво (реконструкцію).
УНН уже писав про деяких з одержувачів дотацій. Всі вони так чи інакше є годувальниками країни, що випускають продукти харчування.
Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП), наприклад, цього року завершив будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики". Обсяг його інвестицій в галузь становив понад 2 млрд грн. І це вважається найбільшим інвестпроектом в АПК за останні роки.
У той же час тваринники "Урманське", МВК "Катеринославський" і "Кищенці" скористалися програмою держдотацій для поліпшення "житла" великої рогатої худоби.
Так, МВК "Катеринославський", а це найбільший розплідник корів австрійської селекції "Brown Swiss", цього року ввів в експлуатацію майже 16 тис. квадратних метрів тваринницького комплексу (160 середніх трикімнатних квартир) для телят віком до 2 місяців.
Загальний обсяг інвестицій в нове "житло" сягнув більше 7 млн грн. Сума дотації - трохи більше 2 млн грн.
Агродотації отримали навіть ті, хто раніше вважав їх шкідливими і навіть корупційними. Йдеться про українського фермера нідерландського походження Корнеліс Хузінхе.
Він переїхав в Україну 17 років тому, освоївся у Черкаській області та відродив там занедбану молочну ферму, створивши фермерське підприємство "Кищенці".
Не так давно Хузінхе критикував дотації, а себе називав їхнім ярим противником.
"Нестабільність і постійні зміни в законодавстві змушують постійно підлаштовуватися під українські реалії. Для мене як для фермера важлива підтримка. Звичайно, є і якісь дотації, але я їхній затятий противник, адже, на мою думку, саме вони породжують корупцію", - говорив він у січні цього року.
Але вже до кінця року свою думку він змінив і таки подався на держдотації.
"1 листопада 2018 року "Кищенці" отримало компенсацію з державного бюджету обсягом 23 млн 394 тис. грн (30% від загальної суми інвестицій)", - повідомив Хузінхе УНН.
Відзначимо, що на реалізацію держпрограми з часткової компенсації будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів у цьому році було виділено 2,5 млрд грн.