Годувальники країни відбудували нові комплекси для тварин

За останньою інформацією з МінАПК, дотації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких об'єктів призначені 15 компаніям:



"Прогрес"



"Вінницька птахофабрика" (МХП)



"Генетик-Інвест"



"Урманське"



"Аграрна компанія 2004"



МВК "Катеринославський"



ВК "Дніпровський"



СФГ "Мрія"



ТОВ "ДФУ Агро"



ФГ "Персей Агро"



ТОВ "Селекційній центр свинарства"



ФГ "Агротрейд 2006"



ТОВ "МАРЛЕН КД"



ТОВ "Агро Рось"



ТОВ "Кищенці"



Суми виплат різні, від 300 тис. грн до 800 млн грн, і всі вони становлять 30% від загальної суми інвестицій у будівництво (реконструкцію).

УНН уже писав про деяких з одержувачів дотацій. Всі вони так чи інакше є годувальниками країни, що випускають продукти харчування.

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП), наприклад, цього року завершив будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики". Обсяг його інвестицій в галузь становив понад 2 млрд грн. І це вважається найбільшим інвестпроектом в АПК за останні роки.

У той же час тваринники "Урманське", МВК "Катеринославський" і "Кищенці" скористалися програмою держдотацій для поліпшення "житла" великої рогатої худоби.

Так, МВК "Катеринославський", а це найбільший розплідник корів австрійської селекції "Brown Swiss", цього року ввів в експлуатацію майже 16 тис. квадратних метрів тваринницького комплексу (160 середніх трикімнатних квартир) для телят віком до 2 місяців.

Загальний обсяг інвестицій в нове "житло" сягнув більше 7 млн грн. Сума дотації - трохи більше 2 млн грн.

Агродотації отримали навіть ті, хто раніше вважав їх шкідливими і навіть корупційними. Йдеться про українського фермера нідерландського походження Корнеліс Хузінхе.

Він переїхав в Україну 17 років тому, освоївся у Черкаській області та відродив там занедбану молочну ферму, створивши фермерське підприємство "Кищенці".

Не так давно Хузінхе критикував дотації, а себе називав їхнім ярим противником.

"Нестабільність і постійні зміни в законодавстві змушують постійно підлаштовуватися під українські реалії. Для мене як для фермера важлива підтримка. Звичайно, є і якісь дотації, але я їхній затятий противник, адже, на мою думку, саме вони породжують корупцію", - говорив він у січні цього року.

Але вже до кінця року свою думку він змінив і таки подався на держдотації.

"1 листопада 2018 року "Кищенці" отримало компенсацію з державного бюджету обсягом 23 млн 394 тис. грн (30% від загальної суми інвестицій)", - повідомив Хузінхе УНН.

Відзначимо, що на реалізацію держпрограми з часткової компенсації будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів у цьому році було виділено 2,5 млрд грн.