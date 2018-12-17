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Годувальники країни відбудували нові комплекси для тварин

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Учасниками державної програми з розвитку тваринницької інфраструктури України у цьому році стали вже десятки компаній, включаючи іноземних інвесторів, повідомляє УНН.

Годувальники країни відбудували нові комплекси для тварин

За останньою інформацією з МінАПК, дотації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких об'єктів призначені 15 компаніям:

  • "Прогрес"
  • "Вінницька птахофабрика" (МХП)
  • "Генетик-Інвест"
  • "Урманське"
  • "Аграрна компанія 2004"
  • МВК "Катеринославський"
  • ВК "Дніпровський"
  • СФГ "Мрія"
  • ТОВ "ДФУ Агро"
  • ФГ "Персей Агро"
  • ТОВ "Селекційній центр свинарства"
  • ФГ "Агротрейд 2006"
  • ТОВ "МАРЛЕН КД"
  • ТОВ "Агро Рось"
  • ТОВ "Кищенці"

Суми виплат різні, від 300 тис. грн до 800 млн грн, і всі вони становлять 30% від загальної суми інвестицій у будівництво (реконструкцію).

УНН уже писав про деяких з одержувачів дотацій. Всі вони так чи інакше є годувальниками країни, що випускають продукти харчування.

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП), наприклад, цього року завершив будівництво відразу трьох нових тваринницьких об'єктів на базі "Вінницької птахофабрики". Обсяг його інвестицій в галузь становив понад 2 млрд грн. І це вважається найбільшим інвестпроектом в АПК за останні роки.

У той же час тваринники "Урманське", МВК "Катеринославський" і "Кищенці" скористалися програмою держдотацій для поліпшення "житла" великої рогатої худоби.

Так, МВК "Катеринославський", а це найбільший розплідник корів австрійської селекції "Brown Swiss", цього року ввів в експлуатацію майже 16 тис. квадратних метрів тваринницького комплексу (160 середніх трикімнатних квартир) для телят віком до 2 місяців.

Загальний обсяг інвестицій в нове "житло" сягнув більше 7 млн грн. Сума дотації - трохи більше 2 млн грн.

Агродотації отримали навіть ті, хто раніше вважав їх шкідливими і навіть корупційними. Йдеться про українського фермера нідерландського походження Корнеліс Хузінхе.

Він переїхав в Україну 17 років тому, освоївся у Черкаській області та відродив там занедбану молочну ферму, створивши фермерське підприємство "Кищенці".

Не так давно Хузінхе критикував дотації, а себе називав їхнім ярим противником.

"Нестабільність і постійні зміни в законодавстві змушують постійно підлаштовуватися під українські реалії. Для мене як для фермера важлива підтримка. Звичайно, є і якісь дотації, але я їхній затятий противник, адже, на мою думку, саме вони породжують корупцію", - говорив він у січні цього року.

Але вже до кінця року свою думку він змінив і таки подався на держдотації.

"1 листопада 2018 року "Кищенці" отримало компенсацію з державного бюджету обсягом 23 млн 394 тис. грн (30% від загальної суми інвестицій)", - повідомив Хузінхе УНН.

Відзначимо, що на реалізацію держпрограми з часткової компенсації будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів у цьому році було виділено 2,5 млрд грн.

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