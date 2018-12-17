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Кормильцы страны отстроили новые комплексы для животных

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Участниками государственной программы по развитию животноводческой инфраструктуры Украины в этом году стали уже десятки компаний, включая иностранных инвесторов, сообщает УНН.

Кормильцы страны отстроили новые комплексы для животных

По последней информации с МинАПК, дотации за строительство (реконструкцию) животноводческих объектов назначены 15 компаниям:

  • “Прогресс”
  • “Винницкая птицефабрика” (МХП)
  • “Генетик-Инвест”
  • “Урманское”
  • “Аграрная компания 2004”
  • МПК “Екатеринославский”
  • ПК “Дніпровський”
  • КФХ “Мечта”
  • ООО “ДФУ Агро”
  • ФХ “Персей Агро”
  • ООО “Селекційний центр свинарства”
  • ФХ “Агротрейд 2006”
  • ООО “МАРЛЕН КД”
  • ООО “Агро Рось”
  • ООО “Кищенцы”

Суммы выплат разные, от 300 тыс. грн до 800 млн грн, и все они составляют 30% от общей суммы инвестиций в строительство (реконструкцию).

УНН уже писал о некоторых из получателей дотаций. Все они так или иначе являются кормильцами страны, выпускающими продукты питания.

Агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП), к примеру, в этом году завершил строительство сразу трех новых животноводческих объектов на базе “Винницкой птицефабрики”. Объем его инвестиций в отрасль составил более 2 млрд грн. И это считается крупнейшим инвестпроектом в АПК за последние годы.

В то же время животноводы “Урманское”, МПК “Екатеренославский” и “Кищенцы” воспользовались программой госдотаций для улучшения “жилья” крупного рогатого скота.

Так, МВК “Екатеринославский”, а это крупнейший питомник коров австрийской селекции “Brown Swiss”, в этом году ввёл в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трёхкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев.

Общий объем инвестиций в новое “жилье” составил более 7 млн грн. Сумма дотации — чуть более 2 млн грн.

Агродотации получили даже те, кто ранее считал их вредными и даже коррупционными. Речь об украинском фермере голландского происхождения Корнелисе Хузинхе.

Он переехал в Украину 17 лет назад, освоился в Черкасской области и возродил там заброшенную молочную ферму, создав фермерское предприятие “Кищенцы”.

Не так давно Хузинхе критиковал дотации, а себя называл их ярым противником.

“Нестабильность и постоянные изменения в законодательстве заставляют постоянно подстраиваться под украинские реалии. Для меня как для фермера важна поддержка. Конечно, есть и какие-то дотации, но я их ярый противник, ведь, по моему мнению, именно они порождают коррупцию”, — говорил он в январе этого года.

Но уже к концу года свое мнение он изменил и таки подался на госдотации.

“1 ноября 2018 года "Кищенцы“ получило компенсацию с государственного бюджета в размере 23 млн 394 тыс. грн (30% от общей суммы инвестиций)”, — сообщил Хузинхе УНН.

Отметим, что на реализацию госпрограммы по частичной компенсации строительства и реконструкции животноводческих комплексов в этом году было выделено 2,5 млрд грн.

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