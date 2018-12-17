Кормильцы страны отстроили новые комплексы для животных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Участниками государственной программы по развитию животноводческой инфраструктуры Украины в этом году стали уже десятки компаний, включая иностранных инвесторов, сообщает УНН.
По последней информации с МинАПК, дотации за строительство (реконструкцию) животноводческих объектов назначены 15 компаниям:
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- “Прогресс”
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- “Винницкая птицефабрика” (МХП)
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- “Генетик-Инвест”
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- “Урманское”
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- “Аграрная компания 2004”
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- МПК “Екатеринославский”
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- ПК “Дніпровський”
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- КФХ “Мечта”
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- ООО “ДФУ Агро”
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- ФХ “Персей Агро”
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- ООО “Селекційний центр свинарства”
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- ФХ “Агротрейд 2006”
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- ООО “МАРЛЕН КД”
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- ООО “Агро Рось”
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- ООО “Кищенцы”
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Суммы выплат разные, от 300 тыс. грн до 800 млн грн, и все они составляют 30% от общей суммы инвестиций в строительство (реконструкцию).
УНН уже писал о некоторых из получателей дотаций. Все они так или иначе являются кормильцами страны, выпускающими продукты питания.
Агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП), к примеру, в этом году завершил строительство сразу трех новых животноводческих объектов на базе “Винницкой птицефабрики”. Объем его инвестиций в отрасль составил более 2 млрд грн. И это считается крупнейшим инвестпроектом в АПК за последние годы.
В то же время животноводы “Урманское”, МПК “Екатеренославский” и “Кищенцы” воспользовались программой госдотаций для улучшения “жилья” крупного рогатого скота.
Так, МВК “Екатеринославский”, а это крупнейший питомник коров австрийской селекции “Brown Swiss”, в этом году ввёл в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трёхкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев.
Общий объем инвестиций в новое “жилье” составил более 7 млн грн. Сумма дотации — чуть более 2 млн грн.
Агродотации получили даже те, кто ранее считал их вредными и даже коррупционными. Речь об украинском фермере голландского происхождения Корнелисе Хузинхе.
Он переехал в Украину 17 лет назад, освоился в Черкасской области и возродил там заброшенную молочную ферму, создав фермерское предприятие “Кищенцы”.
Не так давно Хузинхе критиковал дотации, а себя называл их ярым противником.
“Нестабильность и постоянные изменения в законодательстве заставляют постоянно подстраиваться под украинские реалии. Для меня как для фермера важна поддержка. Конечно, есть и какие-то дотации, но я их ярый противник, ведь, по моему мнению, именно они порождают коррупцию”, — говорил он в январе этого года.
Но уже к концу года свое мнение он изменил и таки подался на госдотации.
“1 ноября 2018 года "Кищенцы“ получило компенсацию с государственного бюджета в размере 23 млн 394 тыс. грн (30% от общей суммы инвестиций)”, — сообщил Хузинхе УНН.
Отметим, что на реализацию госпрограммы по частичной компенсации строительства и реконструкции животноводческих комплексов в этом году было выделено 2,5 млрд грн.