Кормильцы страны отстроили новые комплексы для животных

По последней информации с МинАПК, дотации за строительство (реконструкцию) животноводческих объектов назначены 15 компаниям:



“Прогресс”



“Винницкая птицефабрика” (МХП)



“Генетик-Инвест”



“Урманское”



“Аграрная компания 2004”



МПК “Екатеринославский”



ПК “Дніпровський”



КФХ “Мечта”



ООО “ДФУ Агро”



ФХ “Персей Агро”



ООО “Селекційний центр свинарства”



ФХ “Агротрейд 2006”



ООО “МАРЛЕН КД”



ООО “Агро Рось”



ООО “Кищенцы”



Суммы выплат разные, от 300 тыс. грн до 800 млн грн, и все они составляют 30% от общей суммы инвестиций в строительство (реконструкцию).

УНН уже писал о некоторых из получателей дотаций. Все они так или иначе являются кормильцами страны, выпускающими продукты питания.

Агроиндустриальный холдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП), к примеру, в этом году завершил строительство сразу трех новых животноводческих объектов на базе “Винницкой птицефабрики”. Объем его инвестиций в отрасль составил более 2 млрд грн. И это считается крупнейшим инвестпроектом в АПК за последние годы.

В то же время животноводы “Урманское”, МПК “Екатеренославский” и “Кищенцы” воспользовались программой госдотаций для улучшения “жилья” крупного рогатого скота.

Так, МВК “Екатеринославский”, а это крупнейший питомник коров австрийской селекции “Brown Swiss”, в этом году ввёл в эксплуатацию почти 16 тыс. квадратных метров животноводческого комплекса (160 средних трёхкомнатных квартир) для телят в возрасте до 2 месяцев.

Общий объем инвестиций в новое “жилье” составил более 7 млн грн. Сумма дотации — чуть более 2 млн грн.

Агродотации получили даже те, кто ранее считал их вредными и даже коррупционными. Речь об украинском фермере голландского происхождения Корнелисе Хузинхе.

Он переехал в Украину 17 лет назад, освоился в Черкасской области и возродил там заброшенную молочную ферму, создав фермерское предприятие “Кищенцы”.

Не так давно Хузинхе критиковал дотации, а себя называл их ярым противником.

“Нестабильность и постоянные изменения в законодательстве заставляют постоянно подстраиваться под украинские реалии. Для меня как для фермера важна поддержка. Конечно, есть и какие-то дотации, но я их ярый противник, ведь, по моему мнению, именно они порождают коррупцию”, — говорил он в январе этого года.

Но уже к концу года свое мнение он изменил и таки подался на госдотации.

“1 ноября 2018 года "Кищенцы“ получило компенсацию с государственного бюджета в размере 23 млн 394 тыс. грн (30% от общей суммы инвестиций)”, — сообщил Хузинхе УНН.

Отметим, что на реализацию госпрограммы по частичной компенсации строительства и реконструкции животноводческих комплексов в этом году было выделено 2,5 млрд грн.