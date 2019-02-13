В США определили перспективные направления украинского АПК

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Продукты сельского хозяйства Украины пользуются популярностью за границей. Их экспортный потенциал не исчерпан, не смотря на жесткую конкуренцию со стороны европейских поставщиков. Об этом говорится в заявлении Международной торговой администрации Министерства торговли США, передает УНН.

В частности сообщается, что Украина является лидером среди постсоветских стран по производству томатной пасты. Более того, Украина входит в пятерку крупнейших европейских поставщиков яблочного концентрата.

"Наконец, доля Украины в мировом производстве картофеля составляет 6,2%. А благодаря картофелю, не содержащему ГМО, Украина имеет все возможности для того, чтобы занять прочные позиции на рынке картофельной муки и существенно увеличить объемы экспорта картофеля в ЕС", - считают в Минторге США.

Такие продукты, как молоко и курятина, уже завоевали приверженность иностранного покупателя. Спрос на эти позиции будет только расти, прогнозируют американские торговцы.

Уже сегодня украинские молочники увеличивают перерабатывающие мощности, и открывают новые экспортные рынки - Китай и Африка.

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Что касается мясного рынка Украины - он достаточно концентрирован. На 20 ведущих компаний приходится производство 10% крупного рогатого скота, 28% свиней и 58% птицы. На украинских птичников в Минторге США возлагают особые надежды, прогнозируя экспортный рост их продукции.

"Крупные вертикально интегрированные производители мяса птицы будут продолжать расширять и увеличивать свою рыночную долю при поддержке международных финансовых институтов. Этот рост будет обусловлен экспортом курятины в ЕС, в страны Ближнего Востока и в Азию, а также гармонизацией со стандартами ЕС", - говорится в сообщении.

Сегодня украинские производители продуктов питания находятся в жесткой конкуренции с европейцами, говорят в министерстве.

"А в 2020 году, после внедрения всеми украинскими предприятиями системы контроля качества продукции ХАССП, продукция сельского хозяйства Украины сделает экспортный прорыв", - прогнозируют в Минторге США.

Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина — среди трех главных поставщиков.

Основной экспортер Украины — агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.

Украинские Национальные Новости

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