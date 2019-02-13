Польща та США проти агресії Росії щодо України

"Ми поділяємо негативне ставлення до агресивних дій Росії, особливо щодо України", - заявив Чапутович.

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Очільник польської дипломатії теж наголосив, що рішення США про вихід із Договору INF (Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності) Варшава вважає правильним.

"Ми вважаємо це рішення правильним. Договір, якого дотримується тільки одна зі сторін, є насправді необов’язковим договором", - сказав Чапутович.

Очільник польської дипломатії повідомив, що під час зустрічі з державним секретарем США він обговорив питання "ролі Північноатлантичного альянсу для безпеки в Європі". Чапутович вважає, що Польща і США повинні спільно протистояти загрозам, пов’язаним із ядерною зброєю, тероризмом і кібератаками.

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"Ми поділяємо негативну позицію щодо агресивних дій Росії, особливо щодо України", - сказав голова МЗС Польщі.

У зв’язку з цим він нагадав про дії Росії в Азовському морі і "неприпустиме міжнародним правом затримання українських моряків".

"Цьому немає виправдання", - додав він.

Польща та США також "поділяють позицію, що "Північний потік-2" не слугує енергетичній безпеці Європи".

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"Ми вважаємо, що це невдалий та навіть загрозливий для енергетичної безпеки проект", - зазначив польський міністр.

Майкл Помпео відзначив, що газопровід "Північний потік-2" посилить російську перевагу та зробить інші європейські держави більш залежними від російських постачань. Державний секретар підкреслив, що Росія використовує газ як політичну зброю.

Голова МЗС Польщі додав, що розмови з Помпео він продовжить у середу, під час візиту на базу НАТО, де розміщені американські солдати.

Він зазначив, що під час розмов з Помпео вони обговорили «плани наступного розширення присутності американських сил у Польщі.

Сьогодні, 13 лютого, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович та державний секретар США Майк Помпео будуть головувати на організованій Варшавою та Вашингтоном конференції, присвяченій миру та безпеці на Близькому Сході.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro сказав, що Центральна Європа ліпше розуміє російську загрозу.