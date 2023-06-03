Польша и Канада обсудили совместную военную поддержку Украины

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"Мы едины в стремлении предоставлять Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь, в которой она нуждается, столько, сколько это потребуется. Украина должна быть способной защититься от неоправданной захватнической войны, которую ведет россия", - говорится в заявлении.

Детали

Так, премьеры Польши и Канады отметили объединение усилий для оказания практической поддержки Украине, включая обучение украинских военных в Польше. Они добавили, что будут активно поддерживать трансатлантические стремления Украины на основе того, что Украина является неотъемлемой частью евроатлантического сообщества.

Кроме того, стороны призвали россию вывести свои войска с территории Украины.

"Мы призываем россию полностью и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей международно признанной территории Украины. россия должна ответить за преступления, совершенные в Украине. Мы призываем беларусь прекратить соучастие в российской агрессии, которая является грубым нарушением международного права", - подчеркнули премьеры.

Они также отметили, что и Канада, и Польша приняли большое количество украинских беженцев, которые вынуждены были бежать из-за войны, развязанной россией.

Напомним

Премьер-министры Нидерландов Марк Рютте и Польши Матуэш Моравецкий заявили о намерении своих стран обучать украинских пилотов на истребителях F-16, в частности, Польша уже составила график таких тренировок.