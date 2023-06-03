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Польща та Канада обговорили спільну військову підтримку України

Київ • УНН

 • 750557 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Польщі Матеуш Моравецький у спільній заяві зазначили, що разом надаватимуть Україні військову підтримку. Про це пише УНН з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Польща та Канада обговорили спільну військову підтримку України

Цитата

"Ми єдині в прагненні надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу, якої вона потребує, стільки, скільки це буде потрібно. Україна має бути здатною захиститися від невиправданої загарбницької війни, яку веде росія", - йдеться в заяві.

Деталі

Так, прем'єри Польщі та Канади наголосили на об’єднанні зусиль для надання практичної підтримки Україні, включно з навчанням українських військових у Польщі. Вони додали, що активно підтримуватимуть трансатлантичні прагнення України на основі того, що Україна є невід’ємною частиною євроатлантичної спільноти.

Крім того, сторони закликали росію вивести свої війська з території України.

"Ми закликаємо росію повністю та беззастережно вивести свої війська та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України. росія має відповісти за злочини, скоєні в Україні. Ми закликаємо білорусь припинити співучасть у російській агресії, яка є грубим порушенням міжнародного права", - підкреслили прем'єри.

Вони також зауважили, що і Канада, і Польща прийняли велику кількість українських біженців, які вимушені були тікати через війну, що розв'язала росія.

Нагадаємо

Прем'єр-міністри Нідерландів Марк Рютте і Польщі Матуеш Моравецький заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16, зокрема, Польща вже склала графік таких тренувань.

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