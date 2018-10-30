Польша проведет консультации с Германией в отношении строительства "Северного потока-2"

В пятницу, 2 ноября, в Варшаве пройдут польско-германские межправительственные консультации. В связи с ними в Варшаву прибудет канцлер Германии Ангела Меркель, встретится с премьер-министром Матеушем Моравецьким. Предыдущие польско-германские межправительственные консультации состоялись в июне 2016 года в Берлине.

По словам Яцека Чапутовича, "Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на "Северный поток-2" должна распространяться третья газовая директива".



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"Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес", - сказал Чапутович.



Он добавил, что да "Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию".



Напомним, в июле 2018 года сенатор от штата Вайоминг, республиканец Джон Баррассо подал в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока-2".



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Кроме того, министр энергетики США Рик Перри Не исключил возможности, что против РФ примут новые ограничительные меры, которые коснутся "Северного потока-2".