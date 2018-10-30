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Польща проведе консультації з Німеччиною щодо будівництва "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Розбіжності між Польщею та Німеччиною щодо будівництва газопроводу "північний потік-2" будуть однією з тем міжурядових консультацій, що пройдуть у найближчу п’ятницю у Варшаві. Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, передає УНН з посиланням на "Польське радіо".

У п’ятницю, 2 листопада, у Варшаві пройдуть польсько-німецькі міжурядові консультації. У зв’язку з ними до Варшави прибуде канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка зустрінеться з прем’єр-міністром Матеушом Моравєцьким. Попередні польсько-німецькі міжурядові консультацій відбулися у червні 2016 року в Берліні.

За словами Яцека Чапутовича, "Європейська комісія представляє певну проєвропейську позицію, вважаючи, що на "Північний потік-2" має поширюватися третя газова директива".

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"Це зробить цей проект, який ми критикуємо, економічно невигідним. Німеччина блокує ухвалення цієї директиви, працюючи на свій інтерес", - сказав Чапутович.

Він додав, що так "Німеччина діє проти позиції ЄС, якщо вважати, що Єврокомісія представляє цю позицію".

Нагадаємо, у липні 2018 року сенатор від штату Вайомінг, республіканець Джон Баррассо подав до Конгресу США законопроект про санкції проти  “Північного потоку-2”.

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Крім того, міністр енергетики США Рік Перрі не виключив можливості, що проти РФ ухвалять нові обмежувальні заходи, які торкнуться “Північного потоку-2”.

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