Польша будет просить от ЕС компенсацию за поставки танков

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"Мы подадим заявку на возмещение в Европейский Союз, это будет еще одним испытанием доброй воли", - заявил Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

Детали

Моравецкий сказал, что надеется на быстрый ответ Германии по поводу того, может ли Варшава реэкспортировать танки, сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что этот ответ из Германии придет быстро, потому что немцы медлят, изворачиваются, действуют способом, который трудно понять, - сказал он. - Мы видим, что они не хотят помогать Украине защищаться более широким образом".

Дополнение

Польша официально обратилась к Германии относительно передачи Украине танков Leopard 2, Берлин уже получил обращение.