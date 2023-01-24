Польща проситиме від ЄС компенсацію за постачання танків

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"Ми подамо заявку на відшкодування до Європейського Союзу, це буде ще одним випробуванням доброї волі", - заявив Матеуш Моравецький на прес-конференції.

Деталі

Моравецький сказав, що сподівається на швидку відповідь Німеччини з приводу того, чи може Варшава реекспортувати танки, повідомляє Reuters.

"Я сподіваюся, що ця відповідь із Німеччини прийде швидко, бо німці зволікають, вивертаються, діють у спосіб, який важко зрозуміти, - сказав він. - Ми бачимо, що вони не хочуть допомагати Україні захищатися у ширший спосіб".

Доповнення

Польща офіційно звернулася до Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard 2, Берлін вже отримав звернення.