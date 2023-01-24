Німеччина підтверджує, що отримала польський запит на відправку танків Leopard 2 Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Уряд Німеччини отримав прохання Польщі щодо експорту німецьких бойових танків Leopard 2 в Україну, заявив речник уряду ФРН у коментарі CNN, пише УНН.
Він не сказав, як швидко може статися можливе схвалення, але сказав, що процес проходитиме із "необхідною терміновістю".
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"Федеральний уряд отримав заяву від Польщі на експорт танків Leopard 2", - підтвердив речник.
"Як уже пояснював представник уряду Штеффен Хебестрейт на вчорашній державній прес-конференції, заявки на схвалення експорту зброї розглядаються з необхідною терміновістю відповідно до встановлених процедур та керівних принципів експорту зброї", - додав він.
Доповнення
Польща офіційно звернулася до Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard 2, Берлін вже отримав звернення, повідомив раніше 24 січня голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.