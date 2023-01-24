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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Германия подтверждает, что получила польский запрос на отправку танков Leopard 2 Украине

Киев • УНН

 • 980753 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Правительство Германии получило просьбу Польши относительно экспорта немецких боевых танков Leopard 2 в Украину, заявил представитель правительства ФРГ в комментарии CNN, пишет УНН.

Германия подтверждает, что получила польский запрос на отправку танков Leopard 2 Украине

Он не сказал, как быстро может произойти возможное одобрение, но сказал, что процесс будет проходить с "необходимой срочностью".

Цитата

"Федеральное правительство получило заявление от Польши на экспорт танков Leopard 2", - подтвердил представитель.

"Как уже объяснял представитель правительства Штеффен Хебестрейт на вчерашней государственной пресс-конференции, заявки на одобрение экспорта оружия рассматриваются с необходимой срочностью в соответствии с установленными процедурами и руководящими принципами экспорта оружия", - добавил он.

Дополнение

Польша официально обратилась к Германии относительно передачи Украине танков Leopard 2, Берлин уже получил обращение, сообщил ранее 24 января глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

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