Польша приняла Саакашвили на основании заявления о реадмиссии ГМС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеиил Саакашвили был принят на территории Польши на основании заявления о реадмиссии, представленной Государственной миграционной службой Украины. Об этом говорится в сообщении польской пограничной службы, передает УНН.
"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михеил Саакашвили был принят на территорию Республики Польша", - говорится в сообщении.
При этом, пояснили в польском ведомстве, основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, представленном Государственной миграционной службой Украины Главнокомандующему Пограничной службы Польши.
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"Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является мужем гражданки государства-члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был принят", - добавили в польской пограничной службе.
Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, что бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу.
Как сообщал УНН, во время задержания Саакашвили на пограничников напали неизвестные из его окружения.