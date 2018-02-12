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Польща прийняла Саакашвілі на підставі заяви про реадмісію ДМС

Польща прийняла Саакашвілі на підставі заяви про реадмісію ДМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі був прийнятий на території Польщі на підставі заяви про реадмісію, поданої Державною міграційною службою України. Про це йдеться у повідомленні польської прикордонної служби, передає УНН.

“Прикордонна служба повідомляє, що 12 лютого 2018 року пан Міхеїл Саакашвілі був прийнятий на територію Республіки Польща”, — йдеться у повідомленні.

При цьому, пояснили у польському відомстві, підставою для прийняття рішення була заява про реадмісію, подана Державною міграційною службою України до Головнокомандувача Прикордонної служби Польщі.

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“Беручи до уваги той факт, що Саакашвілі є чоловіком громадянина держави-члена Європейського Союзу, запит української сторони був прийнятий”, — додали у польській прикордонній службі.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.

Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.

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