Польша приобретет почти 100 ударных вертолетов Apache
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заключил соглашение с компанией Lockheed Martin, которое предусматривает закупку 96 ударных военных вертолетов Apache. Об этом оборонное ведомство Польши написало в Х/Twitter, передает УНН.
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"Вскоре Польша будет иметь 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", — заявил Блащак.
Детали
Соглашение, заключенное между Польшей и Lockheed Martin, предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.
Министр обороны добавил, что первые американские вертолеты ожидаются в Войске Польши уже в следующем году.
Дополнение
США требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после того, как польские официальные лица предположили, что страна, ключевой союзник, может прекратить военную помощь стране.
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